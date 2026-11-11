وجاء التحذير في خطاب وجهه مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، إلى النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب.

ومن المرجح أن يرأس غارسيا هذه اللجنة النافذة في الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والمقرر أن يبدأ مهامه في يناير المقبل.

وفي سياق متصل، شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما حادا على الديمقراطيين، بعدما أحبط مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، الثلاثاء، مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن "محاولة الديمقراطيين عزل وزير الحرب باءت بفشل ذريع".

وتابع: "صوت جميع الجمهوريين لصالح بيت، باستثناء توماس ماسي، الذي يعد خاسرا كبيراً"

وأضاف الرئيس الأميركي: "مرة أخرى، فإن الانتصارات في فنزويلا وإيران، وأفضل أرقام التجنيد في تاريخ القوات المسلحة (مع وجود قوائم انتظار طويلة للالتحاق بها)، والروح المعنوية التي لم نشهد لها مثيلاً منذ زمن طويل، أدت إلى تبرئة وطني أميركي عظيم".

واعتبر أن "الديمقراطيين يواصلون تسليح مؤسسات الولايات المتحدة واستغلالها وإساءة استخدامها، ويجب وضع حد لهم".

وصوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، مما أدى فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء بشأن توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.

وكان ماسي قد تقدم، الإثنين، بمشروع قرار لعزل وزير الدفاع، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها ترامب.

في المقابل، ندد الوزير بمحاولة عزله، ووصفها بأنها "مهزلة"، مدافعا عن سجله في قيادة عدد من العمليات العسكرية التي أثارت انتقادات.