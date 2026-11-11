وأوضح رضائي، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، أن طهران أبلغت موسكو بقرارها الاحتفاظ بالمواد المخصبة لاستخدامها داخل البلاد.

وأضاف أن إيران تحتاج إليها لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وكانت روسيا قد عرضت نقل اليورانيوم المخصب من إيران في إطار اتفاق محتمل يبدد مخاوف واشنطن، مؤكدة أن القرار يعود إلى طهران.

وفي مايو الماضي، أفاد مسؤولان إيرانيان بأن المرشد الإيراني وجه بعدم إرسال اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في الأسلحة النووية إلى الخارج.

قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة بنحو 440.9 كيلوغرام وقت الهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآتها النووية في يونيو 2025. ولم يتضح حجم المخزون المتبقي منذ ذلك الحين.

وتتهم واشنطن وإسرائيل ودول غربية أخرى طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

تتمسك واشنطن بإدراج الملف النووي في أي مفاوضات أولية لإنهاء الحرب، وكان مسؤول إيراني رفيع قد أفاد، الأسبوع الماضي، بأن طهران نقلت إلى واشنطن عبر قطر مقترحا بشأن برنامجها النووي، مشترطة تلبية 7 مطالب إيرانية قبل مناقشته.