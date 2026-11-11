وأكدت ميلوني أن الإنذارات لا تشكل خطرا، وأن الشرطة تتابع الوضع. وفي روما، أبلغت إحدى المدارس الأهالي بأنها نقلت جميع طلابها إلى مكان آمن تحت إشراف المعلمين.

وفي مدرسة ماتسيني الإعدادية بالعاصمة، روت نينسي بيجو أن ابنتها دافني بدأت تبكي لأن الأطفال لم يفهموا ما يجري، وأنها كانت لا تزال مضطربة حين وصلت لاصطحابها.

رسائل مماثلة في بريطانيا وأيرلندا

وفي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، تلقت مدارس عديدة رسائل تهديد إلكترونية من خارج البلاد. وأفادت السلطات المحلية بأنها سرعان ما تحققت من أن الإنذارات كاذبة، فاستمرت الدراسة كالمعتاد.

وحملت الرسالة الموجهة إلى المدارس الإيطالية توقيع "ميخائيل أندروبوف"، وهو الاسم الذي استخدمه شخص تبنى تهديدات مماثلة وصلت، الجمعة، إلى غرف أخبار في أيرلندا وبلغاريا.

واعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن التهديدات تهدف إلى "نشر الخوف وإثارة القلق"، مشيرا إلى احتمال أن يكون وراءها أفراد يسعون إلى لفت الانتباه. ولم تحدد السلطات الإيطالية الجهة المسؤولة عن رسائل المدارس.