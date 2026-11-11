وفي تحقيق نشرته وكالة رويترز، الثلاثاء، تتبعت الوكالة مصير السفينتين "بريدج 1" و"بريدج 2"، اللتين اختفتا قرب جزيرة كيش الإيرانية في مايو الماضي، وسط روايات متضاربة بشأن احتمال غرقهما أو تعرضهما لضربة عسكرية أو احتجازهما من جانب إحدى الدول.

ورغم مرور أشهر، لم تحصل عائلات البحارة على إجابات بشأن ما حدث، بينما تستمر الحرب البحرية في مضيق هرمز، حيث تتبادل الولايات المتحدة وإيران استهداف السفن وفرض القيود على الملاحة.

أم تنتظر مكالمة لا تأتي

في منزل صغير بمدينة دينديغول جنوبي الهند، لا تزال بانديسيلفي، البالغة 45 عاما، تحتفظ برقم هاتف ابنها نافين كومار، وتعيد الاستماع إلى رسائله الصوتية القديمة، على أمل أن يتصل بها مجددا.

غادر نافين، البالغ 23 عاما، منزله بحثا عن فرصة عمل في البحر، بعدما اقترضت أسرته نحو 16 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته وتدريبه البحري.

وأبلغته شركة التوظيف بأنه سيعمل على سفينة بعقد مدته 6 أشهر، لكن بعد أسبوع من بدء عمله، وجد نفسه في إيران، ما أثار قلق أسرته.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، حاولت العائلة إعادته إلى الهند، دون نجاح. ثم انقطع الاتصال به تمامًا بعد اختفاء السفينتين في مايو.

وتقول والدته لرويترز إنها لا تستطيع تحمل الألم، وإن كل دقيقة تمر دون معرفة مصيره تزيد معاناة الأسرة.

ولا تزال تحتفظ برقم ابنها في هاتفها باسم "نافين البحار"، إلى جواره رمز مرساة، وترسل إليه رسائل صوتية رغم عدم تلقي أي رد.

آخر إشارة قرب جزيرة كيش

بحسب خالد سعد الثعالبي، المسؤول في مؤسسة بحرية عراقية بالبصرة، فإن آخر إشارة معروفة لنظام التعرف الآلي على السفينتين سُجلت في 9 مايو، الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، على مسافة نحو 8 أميال بحرية من جزيرة كيش الإيرانية.

وكانت السفينتان ترفعان علم بوليفيا، وتعملان في التجارة المرتبطة بإيران، وتحملان شحنة من الحديد، وفق مصادر تحدثت إلى رويترز.

ولم ترسل أي منهما نداء استغاثة، بينما فشلت محاولات البحث الإيرانية في العثور عليهما.

ويقول الثعالبي إن المعلومات المتاحة لا تسمح بتحديد ما إذا كانت السفينتان قد غرقتا أو احتجزتهما إحدى الدول.

وتحدثت مصادر بحرية عن احتمال تعرضهما لضربة أميركية، بينما رجحت مصادر أخرى احتمال احتجاز الطواقم.

لكن أيا من هذه الاحتمالات لم يتأكد بأدلة مستقلة، ولا توجد معلومات موثقة تحدد المسؤول عن اختفاء السفينتين.

ابنة تنتظر والدها

في مدينة البصرة العراقية، تعيش أسرة البحار حيدر رحمن المياحي، البالغ 22 عاما، مأساة مشابهة.

كان حيدر أحد أفراد الطاقمين المفقودين، وترك خلفه طفلة تبلغ عامًا واحدًا.

ويقول شقيقه يوسف إن والدهما أصيب بجلطة دماغية من شدة الحزن على اختفاء ابنه.

وسافرت الأسرة إلى إيران بحثًا عن معلومات، وتمكنت من الوصول إلى مالك السفينتين، الذي قالت إنه إيراني الجنسية، لكنه أبلغها بأنه لا يعرف شيئًا عن مصيرهما.

وبينما تتضارب الروايات، لا تعرف الأسرة إن كان حيدر لا يزال حيا، أو محتجزا، أو لقي حتفه في البحر.

130 حادثا بحريا منذ اندلاع الحرب

لا تمثل السفينتان سوى جانب من المخاطر التي تواجه العاملين في النقل البحري منذ اندلاع الحرب.

فبحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، سُجلت 130 واقعة بحرية في المنطقة، معظمها هجمات، منذ 28 فبراير، وأسفرت عن مقتل 25 بحارًا على الأقل.

وشملت المواجهة هجمات إيرانية على سفن تجارية، وضربات أميركية ضد سفن مرتبطة بإيران في إطار الحصار المفروض على موانئها.

ومع تصاعد المخاطر، ارتفعت أجور البحارة على بعض السفن إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة.

وقال مسؤول شحن مقيم في دبي لرويترز إن بعض البحارة أصبحوا يحصلون خلال شهرين على ما كانوا يتقاضونه خلال 7 أشهر، لكن كثيرين يرفضون الاستمرار بعد رحلة واحدة بسبب المخاطر.

من المسؤول عن البحارة المفقودين؟

تثير قضية السفينتين أسئلة بشأن مسؤولية شركات التوظيف وملاك السفن والسلطات البحرية عن حماية العاملين وإبلاغ أسرهم بمصيرهم.

ففي الهند، سحبت السلطات ترخيص شركة «لاسكار مارين سيرفيسز»، التي تولت توظيف نافين، ومنعت مديريها الحاليين والسابقين من ممارسة نشاط التوظيف البحري لمدة 5 سنوات.

واستند القرار إلى إخفاقات متكررة في إعادة البحارة إلى بلادهم أو دفع أجورهم، ومن بينهم نافين.

ولم ترد الشركة على محاولات رويترز الحصول على تعليق.

لكن القرار الإداري لم يكشف مصير البحار الشاب، ولم يخفف العبء المالي الذي تتحمله أسرته بسبب القروض.

وبينما تتركز المفاوضات الدولية على وقف الهجمات وإعادة فتح الممرات البحرية، تظل هناك عائلات لا تعرف حتى ما إذا كان أبناؤها أحياء.

فبالنسبة إلى والدة نافين في الهند وأسرة حيدر في العراق، لا تقاس الحرب بعدد السفن المستهدفة أو حجم التجارة المعطلة، بل بالأيام التي تمر دون اتصال، وبسؤال واحد لم تجد له أي جهة إجابة، أين ذهب البحارة الستة؟