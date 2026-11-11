وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة كانت تستخدم في تدريباتها مسيرات منخفضة التكلفة ومتاحة في الأسواق، اشترتها بإجراءات مبسطة. وأضافت أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز قدرة الجيش الألماني على الاعتماد على موارده التقنية.

وكانت مجلة "دير شبيغل" أول من أورد نبأ الحظر.

وبحسب المجلة، جاء القرار على خلفية مخاوف من احتمال انتقال بيانات عن الأنشطة العسكرية ومواقع التدريب وأنظمة الأسلحة إلى أجهزة الاستخبارات الصينية.