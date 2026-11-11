وأوضح المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا عقب المحادثات: "أعتقد أن لدينا زخما إيجابيا للتوصل إلى حل قبل حلول العام الجديد".

وأعرب عن أمله في عقد جولة أخرى "في أقرب وقت ممكن"، من دون أن يقدم تفاصيل عن ملامح التسوية المحتملة.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن موسكو وكييف اتفقتا على عملية جديدة وواسعة لتبادل الأسرى، مضيفا أن تفاصيلها ستعلن لاحقا.

ووصف المبعوث الأميركي جاريد كوشنر الاتفاق بأنه يتعلق بـ"أكبر عملية إفراج عن أسرى لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى أن العدد النهائي للأسرى المشمولين بالتبادل سيحدد الخميس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعرب، الثلاثاء، عن أمله في أن تشمل العملية ألف أسير من كل طرف، أو أن يصل العدد إلى 1500 من كل جانب.

ويظل تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى من مجالات التعاون القليلة بين كييف وموسكو منذ بدء الحرب في فبراير 2022.