ورجح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا أن تكون الإنذارات كاذبة، متوقعا ارتفاع عدد المدارس التي تبلغ عن تلقيها الرسالة.

واعتبر فالديتارا، في تصريحات لقناة "لا 7" الإيطالية، أن توجيه التحذير نفسه إلى هذا العدد الكبير من المدارس يضعف مصداقيته.

وفي روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء الأمور عبر تطبيق للمراسلة بأنها نقلت جميع الطلاب إلى مكان آمن تحت إشراف المعلمين.

وأفاد متحدث باسم شرطة روما بأن التحقيق جار لتحديد ملابسات الواقعة. وحملت الرسالة توقيع شخص يستخدم اسم "ميخائيل أندروبوف"، وهو الاسم نفسه الذي استخدمه شخص تبنى تهديدات بوجود قنابل أرسلت، الجمعة، إلى غرف أخبار في أيرلندا وبلغاريا.