وأضاف كوشنر: "تمكنا من تبادل الأفكار في العديد من المجالات، وربما لا تزال هناك مزيد من التنازلات التي يجب تقديمها، ومزيد من المباحثات التي ينبغي إجراؤها".

وقال: "سنواصل مناقشة جميع المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ونحاول التوصل إلى رؤى مشتركة للوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية، وسنقدم ملخصا للرئيس الأميركي بشأن المحادثات في أبوظبي".

وتابع: "اتفقنا على إطلاق عدد كبير من الأسرى كخطوة إنسانية، وسوف نتجه أنا وستيف ويتكوف إلى موسكو للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتبن بشأن ما ناقشناه اليوم".

وأوضح: "بعدها سوف نتجه إلى دبلن للقاء الرئيس زيلينسكي، لنقدم له ملخصا لما تم التوصل إليه"، مضيفا:"نحاول إحراز مزيد من التقدم في المسائل الإنسانية، ونبحث إمكانية إشراك الطرف الأوروبي".

وأشار كوشنر إلى أن المناقشات تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتنازلات الإقليمية المحتملة، قائلا: "حرصنا خلال المناقشات على بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لضمان عدم تكرار الحرب مرة أخرى، كما ناقشنا التنازلات الإقليمية التي يجب تقديمها، لكن هذه المسألة معقدة وسوف نتناقش بشأنها في جلسات أخرى".

وزاد بالقول: "تحدثنا أيضا عن مسائل ما بعد الحرب، وكانت النقاشات إيجابية للغاية، رغم أنها كانت معقدة".