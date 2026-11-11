وأوضح ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بأبوظبي، أن الوفدين بحثا قضايا إنسانية، وأن مستقبل الأمن في أوروبا كان محور المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية.

وأشار إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، من دون تحديدها.

ودافع ميدينسكي عن طرح الترتيبات الأمنية التي ستعقب الحرب على طاولة المفاوضات الآن، معتبرا أن الحرب في أوكرانيا كشفت قصور منظومة الأمن الأوروبية. ودعا إلى بناء منظومة أمنية عادلة تراعي مصالح جميع الدول.

وتتمسك كييف بترتيب مختلف. فبحسب مصدر في الوفد الأوكراني، تريد أوكرانيا وقف الأعمال القتالية والحصول على ضمانات أمنية قبل مناقشة ترتيبات الأمن في أوروبا، بينما تدعو موسكو إلى بحث تلك الترتيبات أولا.

وأكد ميدينسكي أن وفده لم يجر اتصالات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في أبوظبي، وأن موسكو لم تتلق من الاتحاد أي مقترح للسلام.

وأضاف أن روسيا مستعدة لدراسة أي مقترح يقدم إليها، منتقدا تمويل الدول الأوروبية لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة. وأشاد في المقابل بجهود مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"واقعيتهما" في التفاوض.

والتقى الوفد الأوكراني في أبوظبي ممثلين أوروبيين والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في اجتماع منفصل. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإشراك واشنطن الأوروبيين في المفاوضات، مؤكدا أن دورهم أساسي لإنهاء الحرب وضمان أمن القارة وإعادة إعمار بلاده.