وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا من المتظاهرين في العاصمة دبلن، بعضهم يحمل أعلاما فلسطينية، وهم يلقون أشياء باتجاه الرئيس السابق وأفراد عائلته، أثناء مرافقتهم إلى سيارة كانت تنتظرهم، كما ظهر أفراد الأمن وهم يستخدمون مظلة لحمايتهم وسط حالة من الفوضى.

وأظهرت مقاطع أخرى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، إذ ظهر أحد المحتجين وهو يُقيّد فوق سيارة، فيما حاول أفراد الشرطة إبعاد متظاهرين آخرين بالتزامن مع انفجار عبوة حليب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية إن الشرطة أوقفت شخصين على الأقل.

وكان بايدن وزوجته جيل يحضران مراسم في كلية ترينيتي بالعاصمة دبلن، حيث مُنح ابنهما هانتر الميدالية الذهبية تقديرا لمساهمته المتميزة في النقاش العام.

وجاء التكريم، الذي منحته الجمعية التاريخية التابعة لكلية ترينيتي، تقديرا لأنشطة هانتر بايدن الأخيرة في مجال الدفاع عن قضايا السياسة والإعلام الأميركيين، إلى جانب جهوده في زيادة الوعي بقضايا الإدمان والتعافي منه.

سجل بايدن بشأن غزة يثير الانتقادات

اندلعت الحرب في قطاع غزة خلال فترة رئاسة بايدن، وأصبحت واحدة من أبرز التحديات التي واجهت السياسة الخارجية لإدارته.

وتعرض بايدن لانتقادات بسبب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل خلال الحرب، وعدم التمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

ومع ذلك، أعرب الرئيس الأميركي السابق مرارا عن قلقه إزاء معاناة الفلسطينيين وسقوط قتلى مدنيين، كما دعا إلى حل الدولتين.