وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش قد أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحق حسينة في نوفمبر 2025، على خلفية حملة القمع التي استهدفت الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024، والتي تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص.

وتنفي حسينة، التي فرت إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكمها الذي استمر 15 عاما، ارتكاب أي مخالفات، فيما تسعى بنغلاديش إلى تسلمها من الهند.

وقال أمين الإسلام للصحفيين في دكا إن حسينة كانت أمامها مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم، لكنها لم تتقدم بأي طعن خلال وجودها خارج البلاد، مضيفا أنها فقدت حق الاستئناف.

وقال أمين الإسلام: "مع انتهاء مهلة الاستئناف وعدم وجود أي سبيل قانوني آخر متبقٍ، يصبح تنفيذ حكم الإعدام الخيار الوحيد المتاح بموجب القانون".

وقالت حسنية، في أغسطس الماضي، إنها تعتزم العودة إلى بلادها في ديسمبر المقبل، مضيفة في كلمة صوتية خلال فعالية أقيمت في نيودلهي بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكومتها، أن من واجبها تجاه شعبها العودة طوعا إلى البلاد، رغم إدانتها غيابيا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.