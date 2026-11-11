وأضاف حداد، في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن روسيا تواصل التصعيد، وتطرح مطالب وصفها بأنها "غير مقبولة ومتطرفة" تجاه أوكرانيا، في حين أظهر الأوكرانيون استعدادا لتقديم تنازلات والانخراط في المسار الدبلوماسي.

وأكد الوزير الفرنسي ضرورة مواصلة المناقشات وتكثيف الضغط على روسيا، من خلال العقوبات وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك من شأنه توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استضافة أبوظبي محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية، في إطار تحركات دبلوماسية تستهدف بحث سبل إنهاء الحرب، وسط تباينات بشأن شروط التسوية والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات المتعلقة بأوكرانيا.

وتحضر العواصم الأوروبية هذه التحركات، سعيا إلى ضمان أخذ مخاوفها الأمنية وموقفها من مستقبل أوكرانيا في الاعتبار، في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.