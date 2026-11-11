وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بسماع انفجارات قوية وسط كييف، من دون ورود معلومات فورية عن المواقع المستهدفة أو وقوع إصابات وأضرار.

ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن إصابات مباشرة أو عن عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة قالت إنها تؤمن تشغيل شركات الصناعات العسكرية الأوكرانية، إلى جانب سفن تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت محطة كهرباء فرعية بجهد 330 كيلوفولت في مدينة كريفي ريه بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومحطتين فرعيتين بجهد 110 و330 كيلوفولت في بلدتي ماياكي وأوساتوفو بمقاطعة أوديسا.

كما أعلنت إصابة سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي أوديسا، زاعمة أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

ولم يشر البيان الروسي إلى استهداف العاصمة كييف، لذلك لم يتسن الربط بين المواقع التي أعلنت موسكو ضربها والانفجارات التي دوت وسط العاصمة.

كما لم يصدر تعليق أوكراني فوري بشأن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، وتعذر التحقق بصورة مستقلة من الادعاءات الروسية المتعلقة بحمولة السفينة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استئناف اليوم الثاني من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي بوساطة أميركية، والهادفة إلى بحث إنهاء الحرب وخفض التصعيد والضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد القتال.