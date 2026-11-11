وتهدف الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية إلى بحث سبل وقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد، إلى جانب معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة بين موسكو وكييف.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن استضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام.

وأعرب عن أمله في أن تسهم المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة، مؤكدا أن الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد.

وشدد على التزام الإمارات بمواصلة بناء الجسور الدبلوماسية ودعم كل جهد يسهم في إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للأزمة.

صفقة كبيرة لتبادل الأسرى

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تعمل على إبرام صفقة "تبادل كبيرة" للأسرى مع موسكو، في إطار القضايا الإنسانية التي تناولتها المحادثات.

ووصف زيلينسكي اليوم الأول من المفاوضات بأنه كان "بناء وجوهريا للغاية"، موضحا أن المناقشات تناولت إطلاق سراح الأسرى والتدابير الإنسانية، إلى جانب الضمانات الأمنية طويلة الأمد وآليات منع تجدد الحرب.

وكان رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف قد أكد أن أولوية كييف تتمثل في وقف القتال والحصول على ضمانات أمنية موثوقة، فضلا عن اتخاذ تدابير إنسانية تخفف تداعيات الحرب.

واشنطن تريد إشراك أوروبا

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأول من المحادثات بأنه كان "مثمرا للغاية"، مع إقراره بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال يتطلب كثيرا من العمل.

وأكد روبيو ضرورة توسيع صيغة المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتشمل الدول الأوروبية، باعتبارها جزءا من أي ترتيبات أمنية طويلة الأمد.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إن المناقشات تناولت كيفية البناء على المؤسسات والاتفاقيات الأمنية الأوروبية القائمة بعد انتهاء الحرب.

وتتحرك المفاوضات على 3 مسارات رئيسية، عسكرية وسياسية واقتصادية، في محاولة لمعالجة القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما يشارك ممثلون عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في المشاورات المرتبطة بالمحادثات، وسط تمسك أوروبي بدور مباشر في صياغة الترتيبات الأمنية المقبلة.

ولا تزال الخلافات بين موسكو وكييف قائمة بشأن الأراضي وشروط وقف القتال والضمانات الأمنية، فيما تسعى الوساطة الأميركية إلى تحويل المناقشات الجارية في أبوظبي إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ.