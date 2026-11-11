وبين من يرى في الاتهام مسارا قضائيا مدعوما بأدلة تقنية، ومن يعده مقدمة لتبرير انخراط أوروبي في الحرب، يبرز سؤال مركزي: هل تبقى المواجهة في إطار الحرب الهجينة، أم تدفع هذه التطورات العواصم الأوروبية إلى الانضمام إلى التحرك الأميركي ضد إيران؟.. يتناول ثلاثة ضيوف هذه الإشكالية.

الاتهام الفرنسي وهجمات الثلاجات

قال الباحث في العلاقات الدولية بالمركز الأوروبي هلال العبيدي إن الاتهام الفرنسي لإيران لم يأت عبثا، بل استند إلى تحقيق دام شهرا وقضية معروضة أمام المحاكم الفرنسية.

ووفق العبيدي، استهدفت الهجمات أجهزة التبريد في نحو 700 متجر كبير، وأسفرت عن خسائر بعشرات الملايين من اليوروهات ونحو 15 حريقا، ونفذت في ليلة الأحد الفاصلة بين يومي 11 و12.

ويرى العبيدي، خلال حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن الأدلة تشير إلى وحدة سيبرانية هجومية تابعة للحرس الثوري الإيراني تحمل اسم "شهيد كاوه"، موضحا أن التحقيق يعتمد على الخوادم ورموز التعريف، وعلى حسابات تستخدم أسماء مثل "سيبر أفينجرز" و"هيدرو كيتين" و"ستورم 784".

ويصف هذه الهجمات بأنها قليلة الكلفة، ويصعب الرد عليها، كما يمكن لمنفذيها الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن الأوروبي ونشر الفوضى.

ويضيف أن ألمانيا وهولندا وبلجيكا تعرضت بدورها لهجمات سيبرانية شملت تعطيل الأنظمة وسرقة البيانات وبث معلومات مضللة، مشيرا إلى حديث رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" عن توقيف 50 متهما هذا العام في قضايا مرتبطة بإيران، ومعتبرا أن ذلك يدل على وجود "طابور خامس" داخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

من جهته، يقول مدير مكتب مركز تريند للبحوث والاستشارات في لندن غسان إبراهيم إن إيران زرعت خلايا تابعة لها منذ سنوات تحت مظلات دينية وطائفية.

ويرى أن استهداف الثلاجات في فرنسا، وبعضها في بريطانيا، وهي أجهزة متصلة بالإنترنت، لم يطل مؤسسات حكومية ذات قدرات أمنية عالية، بل كان الهدف منه إيلام الشعوب الأوروبية.

من الحرب الهجينة إلى مواجهة أوسع

يرجح العبيدي أن تنضم فرنسا، في مرحلة لاحقة، إلى الجهود الأميركية، ومعها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما قد يؤدي إلى تشكيل تحالف دولي للنظر في الملف الإيراني، إما بإنهاء النظام عبر الحرب، وإما عبر استسلام كامل تريده واشنطن بدلا من المفاوضات. ويعتبر أن المشاركة في الحرب ضد إيران تبقى احتمالا قائما.

أما إبراهيم، فينقل عن أوساط مراكز الأبحاث في بريطانيا أن كثيرا من صناع السياسات بدأوا يتحدثون عن الاستعداد لحرب طويلة مع إيران، تقوم على إسقاط النظام بأي وسيلة، وليس بالضرورة عبر حرب ميدانية.

ويقول إن الموقف البريطاني بات أكثر توافقا مع الموقف الأميركي في اعتبار النظام غير قابل للإصلاح، وإن القلق الشعبي من خوض الحروب يتبدل حين يرى الناس أن الخطر وصل إلى أوروبا ومتاجرها.

وبشأن الطائرات الأميركية، يوضح إبراهيم أن انسحابها من بريطانيا جاء نتيجة مخاوف أميركية من تحول الخلايا النائمة من أدوات للتمويل والتجنيد والدعاية إلى أدوات قتالية قد تهدد الأمن القومي البريطاني والأميركي، لأن بعض هذه الطائرات الاستراتيجية استخدمت في ضرب إيران.

ويرى أن طهران ربما أرادت القول إنها قد لا تهزم الأوروبيين، لكنها تستطيع عرقلة عملهم، غير أن ذلك لن يحقق مبتغاها على المدى البعيد، نظرا إلى قدرة الجانبين على نقل الطائرات بين المطارات وتدريب القواعد على الإخلاء السريع.

ويضيف أن الطائرات نقلت إلى قواعد أخرى، ما لا يعني تخلي بريطانيا عن استضافتها.

روايتان متعارضتان وحسابات الأطراف

في المقابل، يرفض الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي الاتهام الفرنسي، مؤكدا أن فرنسا لم تقدم أدلة دامغة، وأن الأمر مجرد اتهام قد يستند إلى معلومات ملفقة لشيطنة الحرس الثوري. ويشير إلى أن الخارجية الإيرانية نفت الاتهامات، ويصف تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه "كارثة".

ويرى شاوردي، الذي تحدث إلى "سكاي نيوز عربية"، أن الاستعداء بدأ من أوروبا لا من إيران، مستشهدا بعقوبات أميركية أحادية تنفذها دول أوروبية وليست أممية، وباتهام إيران لأوروبا بتنفيذ هجمات سيبرانية على منشآت حيوية، منها منشآت البرنامج النووي.

ويقول إن دولا أوروبية تحتضن منظمة "مجاهدي خلق"، التي يتهمها بقتل 17 ألف إيراني، وإن فرنسا تدعمها بالمال والسلاح.

ويرد العبيدي بأن العمليات السيبرانية ضد إيران، ومنها نقل الوثائق من شورآباد في 31 يناير 2018 وهجوم "ستاكسنت" على أجهزة الطرد المركزي، نفذتها إسرائيل، وأن العقوبات الأوروبية فرضت بسبب البرنامج النووي الإيراني.

ويقول إن أوروبا لم تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب إيران، مضيفا: "لا نريد حربا في أوروبا".

الرأي العام الأوروبي ومسار التحالفات

أما شاوردي، فيقول إن أوروبا دخلت الحرب، مستندا إلى اعتراف "سنتكوم" بأن أكثر من 5000 أو 7000 غارة انطلقت بطائرات أميركية من قواعد في دول أوروبية خلال الحرب الأخيرة.

ويرى أن واشنطن، بعد فشلها في الحرب، تريد توريط أوروبا، وأن الاتهامات تهدف إلى شيطنة الحرس الثوري لتبرير الانضمام إلى الولايات المتحدة أمام شعوب ترفض ذلك.

وأشار إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الأميركيين رفضوا حرب ترامب على إيران، وأن طهران تحذر الأوروبيين من الانضمام إليها.

ويرى إبراهيم، من جانبه، أن إيران تقدم "خدمة مجانية" لأصحاب القرار في أوروبا لتبني موقف متشدد يقوم على إزالة النظام، وأن التوجه الغربي يعتمد على الاستفادة من دفعة شعبية جديدة.