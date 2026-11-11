وكشفت الأرقام المعلنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ الآن 11042 حالة، توفي منها ‌5387 شخصا.

وأعلن عن تفشي المرض، الناجم عن سلالة "‌بونديبوجيو" ‌النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو الماضي، ولا يوجد علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.

وهذا هو ثاني ‌أكبر تفش للمرض ‌والأكثر فتكا ⁠على الإطلاق، بعد انتشاره في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أصاب أكثر ⁠من 28 ألف شخص، ‌وأودى بحياة أكثر من 11 ⁠ألفا.

وتأثرت 8 أقاليم في الكونغو الديمقراطية من أصل ⁠26 إقليما، ووقعت وفيات كثيرة خارج مراكز العلاج.

و⁠أدى التأخر في الكشف عن المرض والصراعات والضغوط التي تتعرض لها الخدمات الصحية، إلى انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مقارنة بحالات انتشاره السابقة.

وتم الإبلاغ عن وجود المرض الآن في شرق ووسط وغرب إفريقيا، مما ‌يجعله التفشي الأكثر انتشارا جغرافيا لفيروس إيبولا في القارة حتى الآن.