وذكرت الصحيفة أنه "لم يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت".

وأفادت أن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن قدرة إيران على تنفيذ ⁠هجمات واسعة ‌النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى ⁠في الخارج محدودة.

ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية على طلب للتعليق من "نيويورك تايمز".

ويعد بيسنت الوجه البارز لحملة الضغط الاقتصادي ⁠التي تشنها واشنطن على طهران خلال الصراع بين الطرفين، التي اشتدت مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وحذر مسؤول استخباراتي بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مذكرة ‌اطلعت عليها "رويترز" أواخر شهر أكتوبر الماضي، من أن إيران كثفت جهود ‌استهداف موظفين ‌أميركيين، ومن أن "مؤامراتها التي تستهدف الأميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة".

وكانت ‌إيران نفت في ‌وقت سابق ⁠التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية.