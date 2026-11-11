وأفاد بيان صادر عن المنطقة العسكرية الرابعة والثلاثين، نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، أن المحكمة العسكرية لحامية غوما، أصدرت هذه الأحكام قبل أيام.

وأكد البيان القبض على عشرات الجنود في 20 أكتوبر الماضي، واتهامهم بالتخلي عن مواقعهم والفرار أثناء اشتباكات مع مقاتلين من "جبهة إعادة تأسيس الأمة".

وينتمي المدانون الـ66 إلى الفوج 3415 التابع للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقدم متمردون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر محلية وأمنية الإثنين.

وكانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرة نسبيا منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر من العام الماضي.

وفرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة "إم 23" المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت الحركة التي غيرت اسمها الشهر الماضي إلى "جبهة إعادة تأسيس الأمة"، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف إطاحة الحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيما لهم.

ومساء الجمعة، شنت "جبهة إعادة تأسيس الأمة" هجوما في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت نحو 50 كيلومترا على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية، من دون أن تصل إليها، وفق مصادر محلية وأمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الرائد ديودوني كاسيريكا لـ"فرانس برس"، الإثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت "تحت سيطرة العدو".

وقال ممثل عن المجتمع المدني لـ"فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، إن "قسما كبيرا من السكان لزموا منازلهم، بينما فر كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة".

وتعد واليكالي، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومترا من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجيا يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

ولطالما عانت العمليات العسكرية للجيش غياب الانضباط والتنظيم، في حين اشتكى الجنود من تدني الأجور ونقص التجهيزات اللازمة.