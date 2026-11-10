وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن "محاولة الديمقراطيين عزل وزير الحرب باءت بفشل ذريع".

وتابع: "صوت جميع الجمهوريين لصالح بيت، باستثناء توماس ماسي، الذي يعد خاسرا كبيرا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "مرة أخرى، فإن الانتصارات في فنزويلا وإيران، وأفضل أرقام التجنيد في تاريخ القوات المسلحة (مع وجود قوائم انتظار طويلة للالتحاق بها)، والروح المعنوية التي لم نشهد لها مثيلا منذ زمن طويل، أدت إلى تبرئة وطني أميركي عظيم".

واعتبر أن "الديمقراطيون يواصلون تسليح مؤسسات الولايات المتحدة واستغلالها وإساءة استخدامها، ويجب وضع حد لهم".

وصوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، مما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.

والإثنين تقدم ماسي بمشروع قرار لعزل وزير الدفاع، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها ترامب.

وقال ماسي إن هيغسيث "تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع"، معتبرا أنه "أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه"، وأنه "تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون".

في المقابل، ندد الوزير بمحاولة عزله ووصفها بأنها "مهزلة"، مدافعا عن سجله في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.