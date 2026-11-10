ووجهت الاتهامات إلى محمد السعدي (يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية)، ومحسن مهاجري (إيراني)، ومحمد الحسني (عراقي)، في ما يتعلق بالحادثة التي تعود إلى 27 سبتمبر الماضي، التي تلاها سحب واشنطن قاذفات من القاعدة الجوية البريطانية وتوقيف أشخاص.

وتم توضيح التهم في لائحة أصدرتها محكمة مانهاتن الاتحادية.

كما وجهت الولايات المتحدة للثلاثة اتهامات بالتخطيط لـ"حملة إرهابية" تضم ما يقرب من 20 هجوما، تستهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قاعدة فيرفورد.

وقال المدعي العام الأميركي جيمي ماكدونالد في بيان صحفي، إن السعدي، الذي اعتقل في الربيع، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ الهجوم على قاعدة فيرفورد، حيث كانت تتمركز قاذفات القنابل والقوات الأميركية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت وزارة العدل الأميركية إن السعدي الذي وصفته بأنه "عضو في ⁠جماعة مسلحة مدعومة من إيران" خطط لتنفيذ الهجوم على قاعدة فيرفورد، أثناء احتجازه في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات جنائية.

وقال ممثلو ادعاء إنه حاول إرسال رسائل مشفرة إلى شريكيه المدعومين من إيران، وذلك عبر مكالمات هاتفية أجراها ‌من السجن في ‌نيويورك مع أفراد ⁠من أسرته.

وكان السعدي دفع سابقا ببراءته من 8 تهم جنائية، منها التآمر لتقديم دعم ⁠مادي إلى ‌كتائب حزب الله، وهي جماعة ⁠مسلحة عراقية مدعومة من إيران تصنفها الولايات المتحدة منظمة ⁠إرهابية.

ولم يرد محامي السعدي بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

وفي أكتوبر الماضي، قال ⁠رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إن المؤامرة التي يشتبه أنها استهدفت القاعدة "من المرجح

للغاية" أنها نسقت داخل إيران، التي نفت أي دور لها في المخطط.