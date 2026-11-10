وقالت منسقة عمليات مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز في بيان، إن "هذا التوقيف وهذا التحقيق الواسع النطاق هما ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية".

وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل، عن "عملية توقيف مهمة"، على خلفية "اتهامات بالتجسس".

وتجري حاليا عمليات دهم في موقعين بمنطقة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا، تم خلالها توقيف رجل رهن التحقيق بمركز للشرطة في لندن.

وذكرت الشرطة في بيان أن عملية التوقيف جرت استنادا إلى المادتين 1 و3 من القانون البريطاني المرتبط بالأمن القومي، الذي أقر عام 2023.

وتتعلق المادتان بالتجسس وبمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وجاء في البيان أن "البلد المعني بهذه الاتهامات هو روسيا"، من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، مكتفيا بالإشارة إلى استمرار التحقيقات.