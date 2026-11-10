وقال فاديفول في ختام مشاوراته مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: "ينبغي لحكام طهران ألا يتوهموا بأي حال من الأحوال أنهم قادرون على زعزعة وحدتنا من خلال أنشطة هجينة، على سبيل المثال".

وأضاف: "لن ينجح ذلك، ولن نتسامح مع مثل هذه الأنشطة تحت أي ظرف".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أوضح الاثنين أن بلاده تعتبر إيران هي الجهة التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل متاجر في فرنسا.

ولم تحدد السلطات الأمنية الألمانية حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت متاجر في ألمانيا.

وأعرب فاديفول عن تضامن ألمانيا الكامل مع فرنسا إزاء هذه الهجمات. وقال: "تظهر أعمال التخريب الخبيثة هذه، التي تعرض سلامة الناس للخطر، مرة أخرى حجم التهديد الحقيقي الناجم عن الهجمات الإلكترونية التي تقف وراءها جهات حكومية".

وأضاف أن ألمانيا تنسق بشكل وثيق مع شركائها بشأن اتخاذ رد مناسب.

وكان بارو قد طرح إمكانية فرض عقوبات أوروبية، مثل تجميد الأموال أو حظر دخول الأشخاص المعنيين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. كما لم يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى غير معلنة.

وتعليقا على نفي إيران مسؤوليتها عن الهجمات، قال بارو: "من الطبيعي أن ينفوا ذلك، لأنهم يخشون ردنا".