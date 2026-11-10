وذكرت الهيئة أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول والطاقم بخير، ولم تسجل أي أضرار بيئية جراء الواقعة.

وأشارت إلى أن السفينة ستجري تقييما للأضرار مع شروق الشمس صباح الأربعاء.

وكان الحرس الثوري الإيرني قد أفاد، الثلاثاء، بوقوع انفجارات على متن ناقلتي نفط في مضيق هرمز، أعقبتها حرائق أجبرتها على التوقف، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وذكر التقرير أن إحدى السفينتين اصطدمت بلغم بحري، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل .