وأضاف روبيو في مؤتمر صحفي أن معدلات التضخم في إيران وصلت إلى 400 بالمئة، وأن الاقتصاد الإيراني يتكبد خسائر متواصلة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءا مع مرور الأشهر، وأن العقوبات ستصبح أكثر إيلاما بمرور الوقت بفعل تراكم آثارها.

وأوضح أن إيران تحاول الالتفاف على العقوبات، لكن الحصار سيحقق أهدافه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة به، لافتا إلى أن طهران لا تزال تملك كميات محدودة من النفط العالق في المياه، وعليها تجاوز الحصار لتتمكن من تصديرها.

وقال روبيو إن النفط الذي لا يخرج حاليا عبر مضيق هرمز هو النفط الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة تشجع الدول على المساعدة في حماية السفن وحركة الشحن، في ظل محاولات إيرانية لإغراق سفن نفطية.

وأشار إلى أن إيران تحتاج إلى الأموال لتمويل أنشطتها الإرهابية، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية لا تحسن وضع النظام الإيراني، بل تزيده سوءا، وأن الإيرانيين "سيستمرون في تدمير أنفسهم".

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، قال روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار، وتتوقع أن تتغير الأمور، مضيفا أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية، ولن تلجأ إلى الضربات العسكرية إذا أمكن تحقيق الأهداف نفسها من خلال الضغط الاقتصادي.

وأضاف أن إيران ترغب، على ما يعتقد، في التوصل إلى اتفاق، لكنها ليست مستعدة لعقده في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك دولا، إلى جانب قطر، تسعى إلى الوساطة، وأن واشنطن لا تثبط هذه الجهود.

ولفت روبيو إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يتشاور مع قادة المنطقة، مؤكدا أن الرئيس هو من يتخذ القرارات، فيما تتمثل مهمة المسؤولين في تنفيذها.

وحذر وزير الخارجية الأميركي من أن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا قررت التصعيد وبدء عمليات عسكرية، من دون أن يكشف عن طبيعة الرد الأميركي المحتمل.

روبيو: نريد إنهاء حرب أوكرانيا مع ضمان أمنها

وفي الشأن الأوكراني، قال روبيو إن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع ضمان ألا تشعر كييف بأنها مهددة أمنيا، مؤكدا أن واشنطن تتشارك هذا الهدف مع الدول الأوروبية.

وأضاف أن المخاوف الأوروبية من التوصل إلى اتفاق يستبعدها من المفاوضات لا أساس لها، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون جزءا من العملية، وأن ممثلين عن خمس دول في الاتحاد الأوروبي موجودون في أبوظبي.

وشدد روبيو على أن الأوروبيين جزء من الحل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالعمليات الأميركية ضد مهربي المخدرات، قال روبيو إن الرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك الحق في الدفاع عن الولايات المتحدة ضد أي تهديد.

وأضاف أن هناك من يرى أنه لا ينبغي استهداف مهربي المخدرات الذين يجلبون السموم إلى البلاد، لكن هؤلاء يشكلون تهديدا للولايات المتحدة منذ عام 1979.

ودافع روبيو عن وزير الدفاع بيت هيغسيث، قائلا إنه نفذ ما ينص عليه الدستور الأميركي، وما تفرضه مسؤولية الرئيس في تأمين الشعب الأميركي.

وفي الشأن الفنزويلي، قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان هاربا من العدالة الأميركية، وإن القبض عليه وتقديمه للمحاكمة مهّد الطريق أمام مستقبل أفضل لفنزويلا.