ودافع هيغسيث عن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، قائلا إن ما أقدم عليه كان "صحيحا" وإن الهدف منه حماية الأميركيين.

وقال الوزير إنه لم يسبق عزل أي وزير دفاع في تاريخ الولايات المتحدة أثناء عمليات حربية.

وأضاف أن الجمهوريين ما زالوا يسيطرون على الكونغرس، داعيا إياهم إلى تحقيق مكاسب ما دامت الفرصة سانحة.

وقال: "لا شيء من العمليات الحربية يُعدّ جرائم أو جنحًا جسيمة بل هي خلافات سياسية ذات طابع حزبي".

وأردف وزير الحرب الأميركي بالقول: "سنواصل العمل على حماية الولايات المتحدة وهزيمة أعدائنا وإعادة بناء الجيش".