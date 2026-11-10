وأكد ليبرمان دعمه غادي آيزنكوت، قائلا إنه لا يسعى إلى التناوب معه على رئاسة الحكومة.

وأوضح ليبرمان أن الحصول على 48 مقعدا بدلا من 61 فرض إعادة تقييم الموقف، مشددا على أن المرونة في مساعي تشكيل الحكومة لا تعني التخلي عن الأهداف الأصلية أو المبادئ.

وفي ملف التجنيد، قال ليبرمان إنه سيسعى إلى تحقيق هدفه عبر مسار آخر. كما دعا إلى سن قانون يحدد تولي رئاسة الحكومة بولايتين كحد أقصى.

وكان ليبرمان واضحا في رفضه السماح لآيزنكوت بالاعتماد على أصوات النواب العرب للوصول إلى السلطة.

وبدلا من ذلك، اقترح ليبرمان إقامة تحالف مع اليهود الحريديم، رغم انتقاداته الحادة والمتكررة لهذه الشريحة من المجتمع الإسرائيلي على مدى سنوات، بسبب تمسكها بإعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ومن المرجح أن يكون أي تحالف مع القائمتين العربيتين أو الحزبين الحريديين هشا.

ومن المتوقع أن يعترض المواطنون العرب في إسرائيل على أي تحالف إذا شن آيزنكوت عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.

وقد أيد آيزنكوت إلى حد كبير القرارات العسكرية التي اتخذها نتانياهو خلال الحرب، لكنه تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين ويسرقون ممتلكاتهم، في ظل إفلات شبه تام من العقاب.