وعقد الاجتماع قبيل المحادثات الثلاثية المرتقبة مع روسيا، بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح البيان أن المشاركين بحثوا سبل مواصلة التنسيق لإنهاء الحرب، وأن هدفهم المشترك هو وضع إطار أمني عملي ومتكامل يعزز أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ويساعد على بناء الثقة اللازمة للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وتناولت المناقشات أيضا سبل البناء على المؤسسات والاتفاقيات الأمنية الأوروبية القائمة لوضع ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل آليات لإدارة المخاطر وتجنب التصعيد والحد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة.

وأكد المشاركون التزامهم ببناء ترتيبات أمنية أوروبية قوية لما بعد الحرب، مشددين على أن الناتو سيظل ركيزة أساسية للدفاع الجماعي في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأضاف البيان أن الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا والولايات المتحدة سيواصلون التنسيق طوال عملية التفاوض، تمهيدا لمحادثات متعددة الأطراف تشمل الشركاء الأوروبيين، بهدف التوصل إلى سلام شامل ودائم.