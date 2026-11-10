وقال حيفيتس، في مقابلة مع إذاعة "إف إم 103" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن احتمال أن يحل آيزنكوت محل نتنياهو في منصب رئيس الوزراء يثير مخاوف داخل مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف حيفيتس، خلال حديثه مع جدعون أوكو وعميحاي أتالي: "الذعر عامل مركزي في عملية اتخاذه للقرارات. كدت أغمض عينيّ وأسمع أجواء الذعر هذه".

وتطرق المستشار السابق إلى الأجواء داخل مكتب رئيس الوزراء، قائلا: "تتوالى المكالمات الهاتفية العاجلة كل 5 ثوانٍ، وتحمل الرسالة ذاتها من يائير وسارة والأشخاص الموجودين هنا.. بالطبع ممثلو قطر في المكتب أو أشخاص مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا".

وتابع: "لو كنت حاضرا، لرأيت الذعر في عيونهم. وهذا ليس جديدا على نتنياهو عندما يتعرض مستقبله الشخصي والسياسي للخطر، بل يرجع إلى نمطه المعتاد في التعامل مع الأزمات".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تصريحات حيفيتس، التي ربط فيها حالة الذعر التي قال إن نتنياهو يعيشها بمخاوفه من خسارة منصبه وتقدم آيزنكوت السياسي.