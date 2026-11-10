وقالت الوزارة، في بيان، إن السفير الإيراني استُدعي صباح الثلاثاء، وهو إجراء كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن عنه الإثنين، مشيرة إلى أن الأمين العام للوزارة استقبله.

ووصف بارو الحرس الثوري الإيراني بأنه "منظمة إرهابية" تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق من حيث حجمه وعدوانيته، موضحا أن الهجوم استهدف مئات الثلاجات المتصلة بالإنترنت في متاجر كبرى.

وقال الوزير إن فرنسا لم تشهد من قبل هجوما سيبرانيا يهدف إلى التخريب بهذا النطاق الواسع، معتبرا أنه يمثل مساسا جسيما بمصالح البلاد وأمن الفرنسيين.

وأكد بارو أن بلاده ستطالب بفرض عقوبات أوروبية على جميع المسؤولين عن الهجوم، إلى جانب اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة ومتناسبة للرد عليه وردع أي طرف عن تكراره.