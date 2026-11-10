وقال المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، خلال المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقودا.

وأضاف كوشنر أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقرارا في أوروبا، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن.

وتكتسب المحادثات أهمية خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب إنهاء الحرب، وإشارته إلى احتمال حدوث "تغيير طفيف" في الحدود الأوكرانية، ما أعاد ملف الأراضي إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالتسوية.

وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن تستمر المحادثات يومي 10 و11 نوفمبر، بوساطة أميركية، في أول لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين منذ فبراير الماضي.

وتتناول المباحثات سبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية بعد توقف القتال وخفض التصعيد.

وتبقى قضية الأراضي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تتمسك روسيا بمطالبها بشأن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في حين ترفض كييف التخلي عن الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة قواتها.

كما تتمسك أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى المشاركة في صياغة أي ترتيبات أمنية مستقبلية تمس أمن القارة.