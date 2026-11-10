ودفعت الانتصارات الواسعة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات 2026، بما في ذلك الفوز في ولايات تكساس وساوث كارولاينا وكانساس، بعض أعضاء الحزب إلى إعادة تقييم فرصهم الانتخابية في ولايات كانت تُعد في السابق أهدافا شبه مستحيلة للديمقراطيين.

ولم يستبعد مصدر مقرب من النائبة الديمقراطية شاريس ديفيدز، عن ولاية كانساس، احتمال ترشحها ضد السيناتور الجمهوري جيري موران في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2028.

وكانت ديفيدز قد فازت بإعادة انتخابها بفارق 21 نقطة مئوية في دائرة انتخابية سبق أن فازت فيها نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس بفارق 4 نقاط مئوية فقط في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال مصدر لـ"أكسيوس" إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف أن تركيز ديفيدز في الوقت الحالي ينصب على "تحقيق نتائج فعلية والتغلب على الفوضى الناجمة عن هذه السياسات المتطرفة التي نشهدها".

ويأتي الحديث عن احتمال ترشح ديفيدز بعد هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال أمام الديمقراطي آدم هاميلتون الأسبوع الماضي.

وشكل هذا الفوز حدثا تاريخيا، إذ كانت المرة الأولى منذ ما يقرب من قرن التي يُنتخب فيها ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كانساس.

نورث كارولاينا.. أسماء ديمقراطية تدرس تحدي الجمهوريين

وكشف مصدر مطلع على تفكير النائب الديمقراطي دون ديفيس لموقع "أكسيوس" أنه يدرس إمكانية الترشح ضد السيناتور الجمهوري تيد باد في انتخابات 2028.

وفاز ديفيس الثلاثاء، بولاية ثالثة في مجلس النواب، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري في دائرة انتخابية سبق أن فاز فيها الرئيس دونالد ترامب بفارق 12 نقطة مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكان الجمهوريون قد أعادوا رسم حدود هذه الدائرة الانتخابية بهدف واضح يتمثل في ضمان هزيمة ديفيس، إلا أنه تمكن من الاحتفاظ بمقعده.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر مقرب من النائب السابق وايلي نيكل، الذي انتُخب الثلاثاء مدعيا عاما لمقاطعة ويك، إنه قد يفكر في الترشح لمجلس الشيوخ إذا قرر المدعي العام لولاية نورث كارولاينا جيف جاكسون عدم خوض السباق.

وتأتي هذه التحركات بعد الفوز الكبير الذي حققه الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر الأسبوع الماضي، عندما انتزع مقعد الولاية الآخر في مجلس الشيوخ الأميركي.

واستطاع كوبر الفوز على منافسه الجمهوري مايكل واتلي بفارق كبير اقترب من 20 نقطة مئوية.

بنسلفانيا.. ديمقراطيون يستعدون لمنافسة سيناتور من حزبهم

في ولاية بنسلفانيا، يستعد عدد كبير من الديمقراطيين لاحتمال خوض السباق على المقعد الذي يشغله حاليا السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.

وتحوّل فيترمان من سياسي شعبوي يتبنى مواقف حادة إلى شخصية سياسية شديدة الوسطية، الأمر الذي أثار غضب قطاعات واسعة داخل الحزب الديمقراطي، خصوصا بعد انحيازه إلى الجمهوريين في عدد من عمليات التصويت المهمة داخل مجلس الشيوخ.

وذكر النائب الديمقراطي كريس ديلوزيو، في بيان لموقع "أكسيوس": "أفكر بجدية في خطواتي المقبلة، وسأناقش هذا الأمر مع عائلتي ومؤيديّ".

أما النائبة السابقة سوزان وايلد، فقالت إنها لا تستبعد أي خيار في الوقت الحالي.

وأضافت: "أعتقد أن الوقت قد تأخر كثيرا على ولاية بنسلفانيا لانتخاب امرأة لعضوية مجلس الشيوخ، وسيكون هذا الأمر أحد العوامل التي سأضعها في الاعتبار عندما أتخذ قراري النهائي".

وتشير هذه التصريحات إلى أن فيترمان قد يواجه منافسة داخل حزبه نفسه، في ظل استياء بعض الديمقراطيين من مواقفه السياسية وتقاربه مع الجمهوريين.

فلوريدا.. خلافات بين الديمقراطيين بشأن المرشح الأنسب

بالنسبة لولاية فلوريدا، فقد بدأت النائبة الديمقراطية في المجلس التشريعي للولاية أنجي نيكسون بالفعل التلميح إلى احتمال الترشح مجددا في عام 2028 ضد السيناتورة الجمهورية آشلي مودي.

وكانت نيكسون قد خسرت أمام مودي في انتخابات الثلاثاء بفارق ثلاث نقاط مئوية فقط.

إلا أن بعض الشخصيات المنتمية إلى التيار الوسطي في الحزب الديمقراطي تعتقد أن المواقف اليسارية لنيكسون، إلى جانب ارتباطها بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا، ربما كانت من الأسباب التي أدت إلى خسارتها، رغم الموجة الانتخابية الكبيرة التي صبت في مصلحة الديمقراطيين.

ولهذا السبب، بدأ بعض أعضاء الحزب البحث عن مرشحين بديلين لخوض السباق.

ومن بين الأسماء المطروحة النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتز، الذي نجح في الفوز بإعادة انتخابه في دائرة كان ترامب قد فاز فيها بفارق تسع نقاط مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وغالبا ما يُطرح اسم موسكوفيتز بوصفه مرشحا محتملا لمناصب تُنتخب على مستوى ولاية فلوريدا بأكملها، وليس فقط على مستوى دائرته الانتخابية.

وقالت مصادر إن اسمه مطروح ضمن قائمة الشخصيات التي يمكن أن تخوض سباق مجلس الشيوخ في عام 2028.

كما أشارت المصادر إلى النائبة الديمقراطية كاثي كاستور بوصفها مرشحة محتملة أخرى، علما أنها كانت قد فازت في دائرة انتخابية سبق أن صوتت لصالح ترامب بفارق 11 نقطة مئوية.