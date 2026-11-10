وتأتي المشاركة الأوروبية في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية المطلوبة لأي اتفاق محتمل.

وتكتسب المحادثات أهمية خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب إنهاء الحرب، وإشارته إلى احتمال حدوث "تغيير طفيف" في الحدود الأوكرانية، ما أعاد ملف الأراضي إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالتسوية.

ويعد مستقبل المناطق التي تسيطر عليها روسيا من أبرز القضايا الخلافية في مساعي إنهاء الحرب، إلى جانب الترتيبات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم تجدد القتال.

وتسعى الدول الأوروبية إلى ضمان أخذ مصالحها الأمنية وموقف أوكرانيا في الاعتبار عند بحث أي تسوية، نظرا إلى التداعيات المباشرة للحرب على الأمن الأوروبي.

محادثات أوكرانيا

بحسب وكالة رويترز، من المقرر أن تستمر المحادثات يومي 10 و11 نوفمبر، بوساطة أميركية، في أول لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين منذ فبراير الماضي. وتتناول المباحثات سبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية بعد توقف القتال وخفض التصعيد.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد، الأحد، أن الدول الأوروبية ستكون ممثلة في محادثات أبوظبي، مشددا على أهمية مشاركتها في المناقشات المرتبطة بأمن القارة.

لكن مشاركة الممثلين الأوروبيين لا تعني بالضرورة انضمامهم إلى طاولة التفاوض الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

فقد نقلت رويترز أن موسكو تعارض المشاركة الأوروبية المباشرة في المفاوضات، بينما أوضح الجانب الأوكراني أن ممثليه سيعقدون اجتماعات منفصلة مع الشركاء الأوروبيين لتنسيق المواقف وإطلاعهم على تطورات المحادثات.

وتبقى قضية الأراضي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تتمسك روسيا بمطالبها بشأن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في حين ترفض كييف التخلي عن الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة قواتها.

كما تتمسك أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى المشاركة في صياغة أي ترتيبات أمنية مستقبلية تمس أمن القارة.