ويرى رئيس تحرير موقع "أوكرانيا اليوم" محمد العروقي أن فرص التسوية تتوقف على ما ستحصل عليه كييف من تعويضات وضمانات أمنية إذا طُلب منها تقديم تنازلات، في ظل صعوبة استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بالقوة.

وقال العروقي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن تصريحات ترامب لا تكفي ما لم تتحول إلى خطوات ملموسة.

واستبعد عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل الحرب، مستشهدا بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014، فيما تتمسك كييف بأنها جزء من أراضيها.

الأرض مقابل ضمانات

واستحضر العروقي تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن تركز المعركة في الجزء المتبقي من دونباس، والذي تبلغ مساحته، بحسب الرقم الذي أورده، 11 في المئة من الإقليم.

وقال إن أيا من الطرفين لم يتمكن من حسم المعركة هناك، وإن أي تسوية ينبغي أن تحدد ما ستقدمه موسكو لكييف في مقابل أي تنازل، من دون فرض حل لمصلحة طرف على حساب الآخر.

وحذر من أن تغيير خريطة أوكرانيا قد يثير نزاعات داخلية، ورجح أن يرفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع على أي تنازل عن أراض أوكرانية.

كما شدد على أن أوروبا معنية بالقرار لارتباط أمن أوكرانيا بأمن الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استمرار الغموض بشأن مشاركة ممثلين أوروبيين في اجتماعات أبوظبي.

خيارات مطروحة لدونباس

وأشار العروقي إلى مقترحات متداولة بشأن دونباس، بينها تحويلها إلى "منطقة رمادية"، أو إقامة منطقة اقتصادية مشتركة، أو نشر قوة شرطية من طرف ثالث تمنع دخول القوات الروسية والأوكرانية إليها.

أما بشأن المناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، فقال إن كييف ترفض الاعتراف بها أراضي روسية، وتفضل إبقاء الوضع على حاله إلى حين التفاوض على استعادتها بالطرق الدبلوماسية. وقارن هذا الموقف بتعامل أوكرانيا مع ملف القرم منذ عام 2014.

أبوظبي ومسار بناء الثقة

ورأى العروقي أن اجتماعات أبوظبي قد تساعد في بناء الثقة إذا تواصلت جولات التفاوض. واستدل على وجود تحركات بعيدا عن الإعلام بتوجه وفد روسي رفيع المستوى إلى أبوظبي وزيارة مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن ولقائه ترامب، مرجحا إمكان التوصل إلى اتفاق قريب يتجاوز ملف الأراضي.

ورحب بطرح جاريد كوشنر إحياء مجلس "الناتو وروسيا"، معتبرا أن الخطوة قد تخفف مخاوف موسكو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو احتمال يستبعده. وفي المقابل، دعا إلى ضمانات قوية لكييف تتجنب ما وصفه بإخفاق اتفاق بودابست عام 1994، وإلى أخذ المطالب الأمنية الروسية في الاعتبار ضمن ترتيبات تحفظ أمن الدول الأوروبية أيضا.

كلفة الحرب ودور الصين

وقال العروقي إن بوتين يواجه تحديا داخليا يتمثل في شرح كلفة الحرب للرأي العام الروسي بعدما امتدت خمس سنوات، بحسب تقديره، من دون أن تسيطر قواته على الجزء المتبقي من دونباس. ورأى أن موسكو تتحمل كلفة كبيرة، لكنها لا ترغب في إظهارها علنا.

ودعا واشنطن إلى استخدام سياسة "العصا والجزرة" مع موسكو وكييف، وإلى توسيع الوساطة لتشمل الصين إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحذر من أن تمسك الأطراف بحساباتها قد يوسع نطاق الحرب خارج أوكرانيا.

وعن احتمال مقايضة مكاسب في أوكرانيا بملفات أخرى، بينها إيران، قال العروقي إن بوتين يريد إنهاء القتال وقد يكون مستعدا لتقديم تنازلات. ودعا إلى اجتماع يضم قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة لبحث "خريطة سلام" أوسع، في ظل تشابك الحرب في أوكرانيا مع ملفات إقليمية تشمل إيران وغزة وسوريا ولبنان.