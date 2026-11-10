وفي حديثه إلى سكاي نيوز عربية، قال حسون، وهو عضو في لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، إن استهداف منشآت الطاقة كان جزءا من خطة ترمي إلى إضعاف النظام الإيراني.

واستشهد بما قال إنها سيطرة إسرائيلية على المجال الجوي الإيراني خلال الأيام الاثني عشر الأولى من الحرب، معتبرا أن ذلك يعكس جاهزية الجيش لتنفيذ الخطة.

خلاف على توقيت المواجهة

وعبر حسون عن خيبة أمله من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمواجهة، معتبرا أن ما وصفه بالمماطلة زاد الوضع تعقيدا. وقال إن ترامب أراد منذ البداية التفاوض مع إيران من دون مشاركة إسرائيل، وإن الحكومة الإسرائيلية احترمت مطالب واشنطن بشأن العودة إلى الخط الأصفر في غزة والانسحاب من مناطق في لبنان.

وعزا حسون عدم تحرك إسرائيل منفردة في وقت سابق إلى رغبتها في تفادي اتهامها بجر الولايات المتحدة إلى الحرب، وتجنب منح الديمقراطيين فرصة لاستغلال المواجهة في التجاذبات السياسية والانتخابية داخل الكونغرس.

وقال إن خيار الحرب حظي بتأييد قوى سياسية من اليمين والوسط واليسار، إلى جانب أغلبية الإسرائيليين، وفق تقديره.

ورأى أن العقوبات أضعفت الاقتصاد الإيراني وفاقمت معاناة السكان، وأن القدرات العسكرية لطهران تراجعت. لكنه حذر من أن امتلاك إيران سلاحا نوويا ستكون له تداعيات على أمن دول المنطقة.

وأشار إلى ضغوط تركية مرتبطة بمصالح أنقرة في سوريا، وإلى ضغوط سعودية وقطرية، معتبرا أن دولا خليجية، بينها السعودية والكويت، تدفع ثمن النفوذ الإيراني.

بيروت والضاحية ضمن الخيارات المطروحة

وفي الملف اللبناني، قال حسون إن دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت والضاحية الجنوبية والسيطرة على مناطق نفوذ حزب الله كان أحد الخيارات المطروحة.

وبرر هذا الخيار بالسعي إلى إنهاء نفوذ الحزب وإتاحة المجال للحكومة اللبنانية لإدارة البلاد بعيدا عن تهديداته، وفق تعبيره.

وفي الوقت نفسه، قال إن إسرائيل لا ترى خلافا مع الدولة اللبنانية وإنها مستعدة لإعادة "آخر سنتيمتر" من الأراضي اللبنانية. لكنه وصف تجربة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بالصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تعهدت في ديسمبر من العام السابق بنزع سلاح حزب الله، من دون أن تتمكن من ذلك، بحسب قوله.

وأشار حسون إلى عقد تسعة لقاءات بشأن لبنان في الولايات المتحدة وروما، ووصف نتائجها بالإيجابية. وفي المقابل، انتقد الدور الفرنسي، معتبرا أن زيارات الرئيس إيمانويل ماكرون لم تحقق نتائج، وقال إن واشنطن تحاول إتاحة فرصة جديدة لا يريد حزب الله الاستفادة منها، وفق روايته.

نزع السلاح ودور الجيش اللبناني

ورفض حسون القول إن المواقف الإسرائيلية تضعف الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أنه أسس داخل الكنيست مجموعة للدفع نحو السلام مع لبنان. وقال إن إسرائيل تريد دولة لبنانية قوية، لكنه انتقد ما وصفه بعدم تنفيذ الوعود الأميركية بتدريب الجيش اللبناني ودعمه، وغياب تحرك أميركي أو أوروبي فعلي لنزع سلاح حزب الله.

وقارن حسون تعثر نزع سلاح الحزب بما يجري في غزة، قائلا إن إنشاء مجلس لنزع سلاح حماس لم يحقق المهمة، فيما لا تزال إسرائيل موجودة في 70 في المئة من أراضي القطاع، بحسب الرقم الذي أورده.

وفي تقديره، تراجعت قوة حزب الله، لكن نفوذه لم ينته. وربط حسون إمكان التوصل إلى سلام إقليمي مستدام بإنهاء نفوذ طهران وحلفائها، مؤكدا أن خيار المواجهة العسكرية مع إيران لا يزال مطروحا.