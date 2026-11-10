وبحسب الصحيفة، توجهت طائرتان أميركيتان للتزود بالوقود جوا إلى ألمانيا صباح الإثنين، فيما نُقلت طائرات أخرى من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق، استنادا إلى بيانات تتبع الرحلات ومسؤول مطلع.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يقيّمون ما إذا كان التهديد وشيكا أم ذا طابع عام.

وامتنع متحدث باسم سلاح الجو الأميركي عن تقديم تفاصيل بشأن حركة الطائرات، وقال إن نقلها بين القواعد ومواقع التشغيل يجري لأسباب متعددة.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي لموقع "ذا وور زون" تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدتي ميلدنهال ولاكنهيث، من دون الكشف عن دوافعها.