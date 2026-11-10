وقال رضائي في منشور على منصة "إكس" إن واشنطن تتصرف مثل "مقامر يائس"، معتبرا أن الحرب على إيران ألحقت أضرارا كبيرة بالإدارة الأميركية. ولم يفصل رضائي الشروط السبعة في منشوره.

وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، تشمل الشروط وقف القتال على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من المنطقة، ودفع تعويضات عن الحرب، ووقف التهديدات والإهانات.

وذكرت القناة أن طهران نقلت هذه الشروط رسميا إلى واشنطن في سبتمبر عبر قطر ووسطاء إقليميين آخرين.

ترامب يستبعد ضربات جديدة في الوقت الراهن

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال ترامب للصحفيين إن استئناف العمل العسكري ضد إيران لا يبدو ضروريا في الوقت الراهن، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة للتحرك إذا تغيرت الظروف.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت"، مؤكدا أنه أجرى "محادثة ممتازة" مع رئيس الوزراء القطري بشأن إيران.

لاحقا، وفي تصريحات له في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن واشنطن "تريد حلا طويل الأمد مع إيران"، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة تماما للتحرك إذا طرأ أي تغيير في الشرق الأوسط

لكنه استبعد شن ضربات جديدة على إيران "إلى حد كبير"، معتبرا أن العمل العسكري لا يبدو ضروريا "في هذه المرحلة".

وأضاف أن الأميركيين والعالم سيكونون أكثر أمانا عقب انتهاء الاشتباك العسكري مع إيران.