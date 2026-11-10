وقالت زكريا لموقع "تي إم زي" إن التقرير "كاذب تماما"، مؤكدة أن علاقتها بترامب لا تزال جيدة وأنها لا تسعى إلى العودة إلى المنصب.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مقربة من ترامب أن زكريا تحاول كسب تأييد الرئيس وكبير موظفي البيت الأبيض الجديد ستيفن ميلر.

وربط مصدر مطلع مشاركتها في التغطية التلفزيونية لانتخابات التجديد النصفي بمحاولة لفت انتباه ترامب، فيما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين منها أنها غير مهتمة بالعودة.

وغادرت زكريا المنصب في 16 أكتوبر، بعد 5 أيام من توليها مهامها، وسط انتقادات لأدائها في أول إحاطة صحفية وتدقيق في مؤهلاتها القانونية، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".

وظل المنصب شاغرا حتى مساء الاثنين، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترامب إنه كان يمزح حين طرح اسم دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة، لتولي المنصب.

وظهر وايت إلى جانب ترامب في البيت الأبيض، الاثنين، وقال إنه لا يرغب في دخول السياسة.