وجاءت تصريحات ترامب خلال ظهور مفاجئ في قاعة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري في وقت سابق.

وقال ترامب للصحفيين: "انتهت إيران فعليا من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم".

وأضاف أن إيران "قُطعت رأسها"، في إشارة إلى الضربات التي تعرضت لها، لكنه شدد على استمرار المساعي للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد تضمن تحييد برنامجها النووي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب، من دون الكشف عن تفاصيل بشأن مسار المفاوضات أو طبيعة التفاهمات المحتملة.

وقال: "لا يبدو أن العمل العسكري أمر ضروري للغاية، لكننا على أهبة الاستعداد، ومستعدون للتحرك إذا طرأ أي تغيير في الظروف".

مفاوضات تحت التهديد العسكري

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، قال خلالها إن استئناف الضربات الأميركية ضد إيران سيكون "مستبعدا للغاية"، ما دامت واشنطن ترى تقدما في المفاوضات، وتتمكن من التوصل إلى "اتفاق قوي" مع طهران.

لكن الرئيس الأميركي أبقى خيار التصعيد العسكري مطروحا، كاشفا أن الولايات المتحدة حددت أهدافا داخل إيران، بينها 38 جسرا، يمكن استهدافها في حال استئناف العمليات العسكرية.

وتعكس هذه التصريحات تمسك الإدارة الأميركية بالضغط العسكري بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، رغم حديث ترامب عن اقتراب انتهاء المواجهة.

ضربات رغم الحديث عن انتهاء الحرب

ورغم تأكيد ترامب أن الحرب انتهت فعليا من الناحية العسكرية، واصلت القوات الأميركية تنفيذ عمليات محدودة داخل إيران خلال الأيام الماضية.

وبحسب المعلومات الواردة في تقرير وكالة أسوشيتد برس، شن الجيش الأميركي ضربات استهدفت أنظمة للدفاع الجوي الإيراني مرتين على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

كما استهدفت القوات الأميركية، السبت، سفينة تجارية قالت إنها حاولت اختراق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة.

وتبرز هذه العمليات استمرار التوتر الميداني رغم تصريحات ترامب بشأن انتهاء الحرب، في وقت لم يعلن فيه عن اتفاق نهائي ينهي المواجهة أو يحسم الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني.