ووفقا لوسائل إعلام محلية، استندت الإجراءات إلى مخالفات رصدتها الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد في المجر، المعروفة اختصارا بـ"إن في إف إتش"، والتي تنسق تحقيقاتها مع الشرطة.

وتشير المعلومات إلى أن رون أوربان يُشتبه في استخدامه ذرائع كاذبة ونفوذه السياسي للحصول على تأشيرات لعمال مهاجرين فيتناميين، مقابل منافع من وكالات توظيف.

ويعتقد أن عددا كبيرا من المواطنين الفيتناميين دفعوا آلاف اليوروهات للحصول على تلك التأشيرات، ثم واصلوا سفرهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح التأشيرات المجرية التنقل داخل منطقة شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد، ولا تخضع عادة لرقابة على الحدود الداخلية.

وكان موقع "كونترول" الإخباري، المملوك لرئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار، قد أفاد في وقت سابق بوقوع اعتقالات وعمليات تفتيش مرتبطة بالقضية، مشيرا إلى أن رون أوربان كان من بين المشمولين بالإجراءات. ثم نشر ماجيار على فيسبوك تقارير عن توقيف شخص للاشتباه في تهريب البشر.

وأكد فيكتور أوربان، الذي خسر الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي، أن السلطات تحركت ضد شقيقه الأصغر، وكتب على فيسبوك: "أنا المستهدف، وشقيقي الأصغر ليس سوى وسيلة لتحقيق ذلك". واتهم الحكومة بممارسة "لعبة سياسية قذرة" تستهدف إقصاء المعارضين وإرساء حكم الحزب الواحد.

وكانت وسائل إعلام مستقلة تحقق منذ فترة في معاملات التأشيرات المزعومة المرتبطة بشقيق أوربان، لكن إمكان اتخاذ السلطات إجراءات بشأنها قبل تغيير الحكومة في مايو الماضي، عندما خلف بيتر ماجيار أوربان في رئاسة الوزراء، كان مستبعدا.