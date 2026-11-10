ويصل ممثلون لدول أوروبية تسعى إلى أداء دور في المفاوضات، إلى دولة الإمارات، حيث يعقدون محادثات منفصلة مع الوفدين الأوكراني والأميركي.

وكانت آخر جولة مفاوضات قد عقدت في جنيف في فبراير، دون نتائج جوهرية، قبل أن تتوقف الاتصالات كليا بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، مع شن ضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

ويتكوف وكوشنر يقودان الوفد

واستهل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مساعي استئناف المفاوضات عبر زيارتهما موسكو في سبتمبر، ثم كييف في أول زيارة من نوعها، ويترأسان الوفد الأميركي في أبوظبي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى أن تناقش روسيا وأوكرانيا مباشرة مخاوفهما المتعلقة بالأمن في مرحلة ما بعد الحرب، من أجل الدفع نحو حلول ملموسة وإعطاء زخم للمرحلة المقبلة.

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وجه انتقادات عدة إلى كييف خلال الأسابيع الماضية، التوصل إلى اتفاق كبير جدا مع روسيا لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل أوروبا بأكملها، ما أثار مخاوف من تقارب أميركي مع الكرملين.

ويخشى الأوروبيون أن تضطر كييف إلى قبول شروط غير مؤاتية في أي تسوية، أو أن تقدم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لروسيا من دون التشاور معهم.

مواقف متباينة

وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إن كييف لا تنتظر أمورا محددة من المحادثات، مضيفا أن الأمور ستتضح على الأرض. وقالت برلين إنه يتعين الآن التحقق مما إذا كانت روسيا مستعدة فعلا للتفاوض بجدية.

ويقود الوفد الأوكراني رستم عمروف، فيما يرأس الوفد الروسي المؤرخ القومي فلاديمير مدينسكي.

ويعقد الوفد الأوكراني على هامش المحادثات اجتماعات تنسيقية منفصلة مع شركائه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمملكة المتحدة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي.

وتسعى روسيا إلى استبعاد أوروبا من المناقشات، فيما لم يجر معظم القادة الأوروبيين إلا اتصالات محدودة أو لم يجروا أي اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 2022.

نقاط الخلاف الرئيسية

وتطالب موسكو بتحديد جديد للهيكلية الأمنية الأوروبية وبانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك شرقا.

وترفض كييف الانسحاب من تلك المنطقة المحصنة التي كلفها الدفاع عنها تضحيات بشرية هائلة منذ اندلاع الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في 2014، وما تبع ذلك من عملية روسية واسعة النطاق بدءا من 2022.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية تكفي لردع موسكو عن شن هجمات جديدة، فيما يعارض الكرملين نشر أي قوات حفظ سلام أوروبية.

وشددت فون دير لايين على أن أي نقاش جدي في البنية الأمنية الأوروبية لا يمكن إجراؤه قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ويجب أن يحصل في إطار ملائم، خصوصا مع حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

استهداف الطاقة قبل الشتاء

في الميدان، وبموازاة قصفها المستمر لأوكرانيا، تستهدف روسيا منذ أكثر من شهر البنية التحتية للطاقة، ما يثير مخاوف من شتاء قاس جديد يعاني خلاله ملايين الأوكرانيين انقطاعا في التيار الكهربائي والتدفئة والمياه.

وإلى جانب انتقادات حادة وجهها لنظيره الأوكراني في مناسبات عدة، تقرب ترامب أكثر من موسكو. وأعلن مطلع أكتوبر اتفاقا مع الكرملين لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأميركية رغم العقوبات الغربية، ما أثار استياء كييف.

وفي مؤشر إيجابي نادر، أتاح وقف لإطلاق النار أشرفت عليه السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، واحترمه الطرفان بشكل استثنائي، إجلاء سكان مدينة تقع على خط المواجهة في منطقة خيرسون. وكانت تلك الهدنة الأطول منذ بدء الغزو الروسي.

وقال المحلل الأوكراني فولوديمير فيسينكو إنه بعد هذه السابقة الإيجابية قد تسعى كييف إلى خفض التصعيد عبر هدن محلية مماثلة. ورفضت موسكو حتى الآن وقفا شاملا لإطلاق النار، بحجة أن ذلك سيتيح لكييف تعزيز قدراتها.

ولم تسفر جولات التفاوض المباشرة الأخيرة إلا عن عمليات تبادل أسرى وجثامين جنود.

وتجد قوات الكرملين نفسها عالقة في حرب استنزاف، إذ يعرقل الانتشار الكثيف للطائرات المسيرة أي تحركات واسعة النطاق، ورغم تحقيقها تقدما طفيفا في بعض المناطق، فإن ذلك يكبدها خسائر فادحة.

وفي الأشهر الأخيرة، مكن هجوم أوكراني مضاد كييف من تخفيف الضغط حول مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، آخر منطقتين كبيرتين لا تزال تسيطر عليهما في حوض دونباس.

وتسببت الحرب، وهي النزاع الأكثر عنفا في أوروبا منذ 1945، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وفق تقديرات، كما تسببت بدمار هائل.