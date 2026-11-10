ورغم إبداء القوى الثلاث انفتاحا مبدئيا على الفكرة، إلا أن التباين الحاد في الرؤى بين واشنطن وبكين يثير شكوكا عميقة حول إمكانية إتمام هذا اللقاء، المفترض عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في جنوب الصين خلال يومي 18 و19 نوفمبر.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة على الجهود التنظيمية، بأن بكين تشترط تحويل اللقاء الثلاثي إلى حدث مصاغ بدقة وجدول أعمال متفق عليه مسبقا، يقتصر فيه دور الرئيس الأميركي والزعيم الصيني والرئيس الروسي على قراءة بيانات مكتوبة ومعدة سلفا، مما يضيق الهامش أمام أي نقاشات عفوية.

وأكد مسؤول صيني أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة، لكنها تربط ذلك بتهيئة الأرضية وضمان مخرجات محددة مسبقا، مشيرا إلى أن غياب هذا التحضير الدقيق سيدفع بكين لتفضيل عقد محادثات ثنائية منفصلة مع كل طرف.

في المقابل، تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتجاه اعتماد صيغة أكثر مرونة وحرية في تبادل الآراء بين القادة الثلاثة، بعيدا عن قيود الخطابات الجاهزة.

ووفقا لما أوردته "وول ستريت جورنال"، يسعى ترامب بشكل أساسي لطرح ملف الحد من التسلح النووي، وهو ما أكده بإعلانه مؤخراً توقع مناقشة قضايا متعددة تشمل نزع السلاح النووي عند لقائه بشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، كما أيد وزير خارجيته ماركو روبيو هذا التوجه بوصفه القمة فرصة سانحة للقوى النووية الكبرى للتفاوض على مستوى القيادة.

ويمثل هذا الملف معضلة كبرى، فمنظور بكين يرى في المحادثات الثلاثية محاولة لتكريس تفوق واشنطن وموسكو عسكريا وإبقاء الصين في وضع المتأخر نوويا، وهو ما يرفضه شي جين بينغ الذي يقود أسرع عملية توسيع للترسانة النووية في تاريخ بلاده.

وتأتي هذه التوترات بعد انقضاء مفاعيل معاهدة "ستارت الجديدة" بين أميركا وروسيا في فبراير الماضي دون بديل، مما جعل القوتين الأكبر نوويا بلا اتفاق ناظم لأول مرة منذ عقود، وتصر واشنطن على إشراك بكين في أي اتفاق مستقبلي لمواجهة نمو قدراتها السريع.

وعلى جبهة أخرى، يرى مراقبون أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد هذه القمة يندرج ضمن مساعيه للاستفادة من علاقته الجيدة بترامب، وبدعم صيني، لفرض شروط تسوية مواتية لموسكو تنهي الحرب في أوكرانيا دون إشراك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ملف أبدت الصين استعدادها لمناقشته ضمن الشروط التنظيمية الصارمة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركي السابق ورئيس مجموعة آسيا في واشنطن، تحذيره من أن اللقاء ينطوي على مخاطر سياسية جسيمة وحالة من عدم الاستقرار بالنسبة للرئيس الصيني، موضحا أن بكين تفضل تقليديا الفصل بين علاقاتها مع أميركا وروسيا لضمان تحقيق مصالحها الخاصة مع كل طرف على حدة.

ويعكس إصرار بكين على تصريحات متتالية ومعدة سلفا أسلوبا راسخا في الدبلوماسية الصينية التي تتجنب العفوية والمفاجآت، لاسيما وأن شي جين بينغ يتأهب لإجراء تعديلات قيادية شاملة لتعيين جيل جديد من الموالين له في المناصب العليا، خلال المؤتمر الوطني الحادي والعشرين للحزب الشيوعي والمقرر في أواخر عام 2027.