ووفقا للاستطلاع، يحظى أداء ترامب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32% من الأميركيين، وهي النسبة نفسها التي سجلها في الاستطلاعين السابقين بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة فقط عن نسبة 31% التي سجلها في استطلاع منتصف أكتوبر، والتي كانت الأدنى في مسيرته السياسية.

وجاء هذا التراجع في ظل هزيمة ساحقة تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر، إذ فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.

ومع بقاء بعض المنافسات دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ بولايات محافظة مثل كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترامب لملف تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في أعقاب الحرب التي شنها ترامب على إيران في فبراير، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود وثقلت كاهل الأسر، مما أضر بتقييمه المنخفض في هذا الملف وبحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لأداء ترامب في سياسة الهجرة 38%، وهي أعلى بكثير من نسبة 25% التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد، مما يعكس تباينا واضحا في تقييم الناخبين لسياساته المختلفة.