وخلال كلمة ألقاها في اجتماع للجمعية البرلمانية الألمانية-الفرنسية بالعاصمة الألمانية برلين، أوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الردع العسكري لا يكون مجديا إلا إذا توفرت للصناعات الدفاعية التي تسنده الإمكانات والقدرة على التوسع لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات العسكرية الأوروبي لم يضطلع بالدور القيادي المنوط به على مدى العقود الـ30 الماضية.

وأضاف بيستوريوس أن أوروبا في حاجة إلى مرحلة انتقالية تتيح لها التقدم بأقصى سرعة ممكنة، وتحقيق الاستقلالية والسيادة الأوروبية في أقرب وقت، مع الاستفادة في الوقت الراهن من الإمكانات المتوفرة في الأسواق.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوترين عن تأييدها لطرح الوزير الألماني، مؤكدة أن أوروبا تحتاج إلى قاعدة صناعية دفاعية قوية وذات سيادة.

وأشارت إلى أن ألمانيا وفرنسا تمتلكان قدرات صناعية ضخمة، ويتعين عليهما أن تقودا الصناعة الأوروبية بأسرهما معهما.