وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت"، مؤكدا أنه أجرى "محادثة ممتازة" مع رئيس الوزراء القطري بشأن إيران.

لاحقا، وفي تصريحات له في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن واشنطن "تريد حلا طويل الأمد مع إيران"، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة تماما للتحرك إذا طرأ أي تغيير في الشرق الأوسط

لكنه استبعد شن ضربات جديدة على إيران "إلى حد كبير"، معتبرا أن العمل العسكري لا يبدو ضروريا "في هذه المرحلة".

وأضاف أن الأميركيين والعالم سيكونون أكثر أمانا عقب انتهاء الاشتباك العسكري مع إيران.

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه أجرى مباحثات إيجابية مع الرئيس ترامب ونائبه جيه.دي. فانس، الاثنين. وأضاف في منشور على منصة "إكس": "أثمن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة".