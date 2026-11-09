ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى إبعاد هيغسيث نظرا لأن سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعا سوى في يناير.

وعرض ماسي، وهو نائب جمهوري عن ولاية كنتاكي، 8 بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.

ويركز مشروع قرار العزل، الذي تقدم به ماسي، بشكل أساسي على الحرب في إيران، كما يتضمن إشارات إلى دور هيغسيث في تنفيذ العمليات العسكرية في كل من اليمن وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب بحلول منتصف الأسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، ممثل ولاية نيويورك، تأييده القاطع للجهود الرامية إلى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، والتي من المتوقع أن تُطرح للتصويت خلال الأسبوع الجاري.

وخلال مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أي بي سي" الأميركية، سُئل جيفريز عما إذا كان سيدعم المساعي التي يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، لعزل هيغسيث من منصبه.

وأكد جيفريز دعمه لهذه التحركات، قائلا: "أنا أؤيد بقوة قرار عزل هيغسيث. لقد أساء من يسمى وزير الدفاع استخدام سلطاته، وقوّض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب المتهورة والمكلفة التي اختير شنها ضد إيران، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير على الأميركيين، وجعلت البلاد أقل أمنا".

وأضاف جيفريز: "يجب أن يرحل بيت هيغسيث".