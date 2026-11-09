وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن ستسعى خلال محادثات أبوظبي إلى إقناع الجانب الروسي بالموافقة على صيغة متعددة الأطراف للمفاوضات.

وأكد أن شركاء أوروبيين سينضمون إلى المحادثات، في ظل قناعة أميركية بضرورة مشاركة أوروبا في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، أوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى ضمانات أمنية لكييف تشبه تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية الأميركية ستكون موضع نقاش.

وشدد على أن حلف شمال الأطلسي سيواصل الاضطلاع بدور محوري في الدفاع الجماعي الأوروبي.

وبشأن القضايا الإقليمية، أكد المسؤول الأميركي أنه لا يمكن حسم هذه الملفات قبل تحديد الهيكل الأمني لمرحلة ما بعد الحرب، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا أبدتا، خلال محادثات خاصة، قدرا ضئيلا من المرونة بشأن تقديم تنازلات إقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وسط تركيز على الضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية ودور الأطراف الأوروبية في أي اتفاق محتمل.