اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحرس الثوري الإيراني الإثنين، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني وقع في الآونة الأخيرة واستهدف أنظمة تبريد في متاجر فرنسية كبرى، قائلا إن إيران ستواجه عواقب.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد جماعة "شهيد كاوه"، وهي وحدة هجومية للعمليات الإلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري، ونائبيه.
ومن شأن عملية الاختراق هذه أن تصبح من بين أكثر الهجمات الإلكترونية تسببا في أعطال منذ اندلاع حرب إيران في فبراير، وهي حرب شهدت وقائع متفرقة يشتبه بأنها تسببت في اضطرابات إلكترونية.
ومن بين هذه الاضطرابات تعطل نظام النقل في لوس أنجلوس في مارس ومحطات أميركية لمعالجة المياه في يوليو وسفن كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس.