في الوقت نفسه، ⁠أعلن ‌مكتب الادعاء ⁠العام في باريس أنه ⁠طلب إصدار ​مذكرات توقيف ⁠دولية ​بحق قائد جماعة "شهيد ​كاوه"، وهي وحدة هجومية للعمليات الإلكترونية مرتبطة بالحرس ​الثوري، ‌ونائبيه.

ومن شأن عملية الاختراق هذه أن تصبح ‌من بين ‌أكثر ⁠الهجمات الإلكترونية تسببا في أعطال منذ اندلاع حرب إيران في ⁠فبراير، وهي حرب شهدت وقائع ⁠متفرقة يشتبه بأنها تسببت ⁠في اضطرابات إلكترونية.

ومن بين هذه ​الاضطرابات تعطل ⁠نظام ​النقل في لوس أنجلوس في مارس ومحطات ​أميركية لمعالجة المياه في يوليو وسفن كانت متجهة إلى الولايات المتحدة ​في ‌أغسطس.