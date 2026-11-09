وأوضح خفر السواحل أن فرق الإنقاذ عثرت الإثنين على 12 جثة في مركب قبالة سواحل كريت التي باتت وجهة رئيسية للساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وعصر اليوم الإثنين عثر على جثة إضافية أيضا.



وكان على متن المركب 18 راكبا آخر عُثر عليهم قبالة السواحل الجنوبية لكريت، وفق المتحدث باسم الجهاز.

يأتي ذلك بعد انتشال ثماني جثث في المنطقة نفسها في عملية إنقاذ طارئة نفّذت في أحوال جوية سيئة، وفق ما أعلن خفر السواحل الأحد.

وأفادت السلطات الأحد، أن سفينة أخرى كانت تبحر على مقربة انتشلت حوالي 28 ناجيا وجثة مهاجر واحد، جميعهم سودانيون ونقلتهم إلى زورق للشرطة أقلهم إلى كريت.

وأوقفت السلطات سودانيين اثنين، أحدهما يبلغ 16 عاما، بعدما تعرف إليهما الناجون باعتبارهما مشتبها بهما في تهريب المهاجرين.

وعثر خفر السواحل على قاربهم ليل الأحد الإثنين وعليه سبع جثث أخرى.

ونقلت السلطات اليونانية عن ناجين قولهم إن المركب أبحر من ليبيا في الثالث من نوفمبر أو الرابع منه.

وبحسب سلطات الموانئ، أنقذ خفر السواحل اليونانيون والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ما مجموعه 105 أشخاص الإثنين.

وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس في تصريح تلفزيوني الجمعة إن اليونان تتهيّأ لمواجهة "أزمة في كريت".

وأضاف: "إن تدفّق المهاجرين في تزايد منذ يوليو لكن الأيام الأولى من نوفمبر شهدت ارتفاعا أكبر"، مع وصول "نحو 1700 وافد" في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر.

وتابع قائلا: "في أكتوبر، بلغنا ذروة بوصول 5000 وافد".

وحمّل الوزير اليوناني السلطات الليبية المسؤولية، معربا عن أسفه لـ"الغياب التام للتعاون" من جانبها منذ بداية نوفمبر في منع إبحار القوارب التي تقلّ مهاجرين من سواحلها.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليونان منذ بداية عام 2026.

وحطّ أكثر من 22 ألفا منهم في كريت، أكبر الجزر اليونانية.

واستجابة لهذا التدفق، أعلنت الحكومة خططا لإنشاء مركز إيواء موقت قرب هيراكليون، أكبر مدن الجزيرة.