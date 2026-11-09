ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.

ويلتقي لوكورنو ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد 10 سنوات في السلطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية التي تعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.

وتتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.

ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرسين إلى يوم جديد من التظاهرات الثلاثاء.

"مزحة" الحد الأدنى للأجور

وقال لوكورنو في رسالة وجهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهم "التطلعات" بشأن القدرة الشرائية و"مخاوف" أرباب العمل على الوظائف، واعدا بـ"ردود ملموسة" سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.

لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلها عام 2024.

وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يعدان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدة.

وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر بدلا من الأول من يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ العام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصّصة للأسر ذات الدخل المحدود.

ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في أن يتجاوز صافي الحد الأدنى للأجور 1500 يورو، مقابل 1478 يورو حاليا، لكنه لن يقترح زيادة من شأنها أن "تضر بالتوظيف".

ومن المرجح ألا ترقى الزيادة إلى مستوى مطالب النقابات.

ووصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1500 يورو، كما هو مطروح، بأنه "مزحة"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرر أصلا تبعا للتضخم.