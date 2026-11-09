وخلال مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أي بي سي" الأميركية، سُئل جيفريز عما إذا كان سيدعم المساعي التي يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، لعزل هيغسيث من منصبه.

وأكد جيفريز دعمه لهذه التحركات، قائلا: "أنا أؤيد بقوة قرار عزل هيغسيث. لقد أساء من يسمى وزير الدفاع استخدام سلطاته، وقوّض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب المتهورة والمكلفة التي اختير شنها ضد إيران، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير على الأميركيين، وجعلت البلاد أقل أمنا".

وأضاف جيفريز: "يجب أن يرحل بيت هيغسيث".

دعم جيفريز يمنح جهود العزل زخما سياسيا

يمثل تأييد جيفريز دفعة سياسية كبيرة للجهود الرامية إلى مساءلة هيغسيث وعزله، كما يقدم مؤشرا إلى الكيفية التي قد يصوّت بها بقية النواب الديمقراطيين في مجلس النواب على مشروع القرار.

وتشكل هذه التحركات أيضا اختبارا لمدى استعداد المشرعين الأميركيين للمضي قدما في محاولة إقصاء وزير الدفاع من منصبه.

وتأتي هذه المساعي بعدما منح الناخبون الأميركيون إدارة الرئيس دونالد ترامب تقييما سلبيا بسبب طريقة تعاملها مع الحرب في إيران، وهي القضية التي كان لها تأثير في نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس.

الديمقراطيون يناقشون موقفهم الثلاثاء

في المقابلة مع شبكة "أي بي سي"، سُئل جيفريز عما إذا كان يعتقد أن جميع النواب الديمقراطيين الآخرين سيدعمون قرار عزل هيغسيث.

وأجاب بأن الديمقراطيين "سيجرون هذا النقاش صباح الثلاثاء".

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب الأميركي جلساته هذا الأسبوع.

كما يُتوقع تقديم مشروع قرار عزل هيغسيث رسميا في بداية الأسبوع، على أن يتبعه تصويت في المجلس.

وتشير تصريحات جيفريز إلى أن القيادة الديمقراطية ستناقش موقف أعضائها من القرار قبل التصويت المرتقب، في ظل تزايد الضغوط السياسية على وزير الدفاع.

نائب جمهوري يقود جهود عزل هيغسيث

يعد النائب الجمهوري توماس ماسي من أبرز المنتقدين لوزير الدفاع هيغسيث وللحرب الأميركية في إيران.

وسبق لماسي أن قدم في سبتمبر مشروع قرار لعزل هيغسيث.

إلا أن القادة الجمهوريين ألغوا عمليات التصويت التي كانت مقررة بشأن القرار، كما أنهى مجلس النواب أعماله مبكرا، ما أدى إلى تأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات.

وبذلك، تعود قضية عزل وزير الدفاع إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة في ظل ظروف سياسية مختلفة أعقبت الانتخابات النصفية.

ترامب يدرس استبدال هيغسيث وينفي ذلك علنا

في سياق متصل، ذكرت "أي بي سي" الأسبوع الماضي أن ترامب أبلغ بعض حلفائه بأنه يدرس إمكانية استبدال وزير الدفاع هيغسيث.

لكن ترامب نفى علنا وجود خطط لإقالة الوزير أو استبداله، وقال للصحفيين الأسبوع الماضي إن هيغسيث "يقوم بعمل جيد جدا".

وفي مقتطف من مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، مساء الجمعة، تلقي ترامب سؤالا عما إذا كان لا يزال يثق في هيغسيث، ليجيب "نعم، أثق به. انظر، لقد ربحنا حربين. انتصرنا في فنزويلا وحصلنا بالفعل على مليارات المليارات من الدولارات، وسنحصل على مليارات أخرى، وعلاقتنا جيدة جدا. يمكنك تسمية ذلك إقليما أو أي شيء آخر تريده. ربحنا تلك الحرب في أقل من ساعة".

وعندما سئل: "هل تنسب الفضل في ذلك إلى بيت هيغسيث؟"، قال ترامب: "لا، لكنه كان جزءا من الأمر".